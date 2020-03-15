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15.03.2020 - 11:36 | | İHA

Tarihi hamamda yangın paniği!

İstanbul Fatih’te bulunan Tarihi Nişanca Hamamı’nın depo bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında tarihi hamamda hasar oluştu.

Tarihi hamamda yangın paniği!

Yangın, Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi’nde bulunan Tarihi Nişanca Hamamı’nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, talaşların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saat süren müdahalenin ardından söndürdü.

Kemal Kaymaz adlı vatandaş, “Tarihi bir hamam. Sabah ben camdan bakıyordum, dumanların yükseldiğini gördüm. Otoparkçı da fark etti, yangının çıktığını hamamcıya haber vermiş. Ufak bir yangın diye düşünmüşler ama yangının büyük olduğunu görünce itfaiyeyi arayıp yardım istemişler. Depo olarak kullanılan yer, içeride kimse yokmuş” dedi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hamamın depo bölümünde hasar oluştu.

 

 

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