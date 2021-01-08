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08.01.2021 - 21:52 | | DHA

Tarihi operasyon! Satmak isterlerken yakalandılar

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Helenistik döneme ait 111 sikke ile Osmanlı dönemine ait kasaturayı satmak için müşteri arayan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tarihi operasyon! Satmak isterlerken yakalandılar

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin kırsalındaki Karagöz Mahallesi'nde 2 şüphelinin tarihi eser satmak için müşteri aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 2 şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 111 sikke ile Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kasatura ele geçirildi. Şüpheliler İ.Y. (39) ve G.A. (30) gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eserlerin ise soruşturmanın ardından Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Tarihi operasyon Satmak isterlerken yakalandılar

 

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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