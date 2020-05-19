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19.05.2020 - 01:10 |

Tarihi yolculuk 8 milyonu aştı!

Türk Hava Yolları tarafından yapılan tarihi yolculuk uygulamasında rekor başvuru yapıldı. THY'nin sosyal medya hesabında yer alan duyuruya göre tarihi yolculuk için bilet alanların sayısı 8 milyonu geçti.

Tarihi yolculuk 8 milyonu aştı!

Türk Hava Yolları Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'a 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda tarihi uçuş gerçekleştirecek. Bu tarihi uçuşa sanal olarak katılmak isteyen vatandaşlar biletlerini alarak yerlerini ayırtmaya devam ediyor.

Şimdiden 8 milyonu aşkın kişi tarihi yolculuk bileti alarak rekora imza attı.

THY'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#TarihiYolculuk'ta 8.000.000'u aştık! Hala hatıra biletinizi almadıysanız http://tarihiyolculuk.com'u ziyaret edin.

Tarihi yolculuk 8 milyonu aştı

 

 

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