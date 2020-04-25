Tarım işçileri için sıkı önlemler alındı

MTİ’lerin korunmasına yönelik alınacak önlemler “Seyahat kuralları, İşçilerin vardığı ilde uyulacak kurallar, İl-ilçe sağlık müdrülüklerinin yapması gerekenler, Konaklama sırasında dikkat edilecek hususlar, Olası-kesin Kovid-19 tespit edilmesi durumunda yapılacak hususlar” olmak üzere 5 başlıkta açıklandı. Önlemler özetle şöyle:

- MTİ’nin seyahat öncesi Kovid-19 semptomları sorgulanacak. Semptomu olmayan MTİ’nin seyahat süresince maske takması sağlanacak. Kovid-19 uyumlu semptomu veya ateşi olanlara seyahat izni verilmeyecek.

- MTİ’nin 7-14 günlük periyodla ateşi ölçülecek.

- İşçi çadırları en az 2 metre mesafeyle kurulacak.

- Barınma ve çalışma alanlarında sosyal mesafenin en az 1 metre (3-4 adım) olması sağlanacak.

- Vaka çıkan MTİ kafilesinin, son vakanın çıkmasından itibaren en az 10 gün bulunduğu bölgeden ayrılmasına izin verilmeyecek. Kafile karantinada tutulacak.

İki bakandan koordinasyon toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kovid-19’a yönelik alınan tedbirler ve normalleşme sürecinin koordinasyonunu değerlendirdi. Sağlık Bakanlığı’ndaki görüşmede Kovid-19’un tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık tedbirleri, tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliği ele alındı.