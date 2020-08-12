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12.08.2020 - 00:10 | | DHA

Tarım işçilerinin taşındığı minibüsle kamyonet çarpıştı: 12 yaralı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sincik-Malatya yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Giresun'a mevsimlik işçi götüren Abuzer Delikanlı yönetimindeki 02 KB 237 plakalı minibüs ile Hüseyin Perişan'ın kullandığı 02 KE 822 plakalı odun yüklü kamyon çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüsteki 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar,  Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Tarım işçilerinin taşındığı minibüsle kamyonet çarpıştı: 12 yaralı

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Adıyaman'a sevk edildi.

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