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22.06.2020 - 10:17 | | DHA

Tarsus Belediye Başkanı, corona virüse yakalandığını açıkladı

Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tarsus Belediye Başkanı, corona virüse yakalandığını açıkladı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Koronavirüs testlerim pozitif çıkmıştır. Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden, bu kez kendi yaşamım söz konusuyken, paylaşmak, anlatmak istedim. Covid-19 süreci henüz bitmedi. Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine sizlerle paylaşacağım ve yine Tarsus için çalışmaya devam edeceğim."

 

Ne maske ne sosyal mesafe! İstanbul'un göbeğinde yaşandıGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul'da corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine rağmen, Beşiktaş Bebek sahilinde ve Ortaköy’de toplanan gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Salgını umursamayarak eğlenen gruplar kameralara yansıdı.
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