Tartışma Nedir? Tartışma Örnekleri Ve Teknikleri Nelerdir?

Tartışma, karşıdaki insanın duygularını ve düşüncelerini değiştirmek için kullanılan bir yoldur.



Tartışma Nedir?



Tartışma, herkesin gündelik hayatta yapabileceği bir durumdur. Bir kişiyle tartışma içerisine girmek, kendi fikirlerimizi ona kabul ettirmekle aynıdır. Karşımızdaki insanın fikirlerini değiştirmek için yaptığımız konuşmalar tartışma olarak adlandırılır. Herhangi bir konuda savunma yaparak, karşımızdaki insana doğruyu kabul ettirmeye çalışırız. Bu durum tartışma örnekleri arasında yer alır.



Tartışma tek başına yapılan bir durum değildir. Kişi veya kişilere karşı yapılan konuşmalarla yapılan bir durumdur. Birçok tartışma çeşidi bulunuyor. İnsanlar tarafından merak edilen tartışma türleri şu şekildedir;

● Açık oturum

● Panel

● Forum

● Sempozyum

● Münazara

Bu tartışma türleri hayatımızda mutlaka karşımıza çıkmıştır. Tartışmada mutlaka bir başkan bulunur. Başkan oturumu yöneterek, iki tarafında haklarının aynı olmasını sağlar. Tartışma içerisinde her iki kişi veya gruplar her zaman eşit haklara sahiptir.



Tartışma Örnekleri ve Teknikleri Nelerdir?



Tartışma, iki kişi veya gruplar içerisinde yapılan bir oturumdur. Genellikle bir konu üzerinden tartışılarak, bir grubun bir gruba inandığı şeyi inandırmaktır. İki kişi veya iki grup herhangi bir konuda kendi inandıklarını doğrulatmak ister. Bu durum tartışmayı oluşturur. Gerçek ve doğruyu en iyi şekilde tespit ederek, kabullenme durumudur.



Tüm konular münazara veya açık oturuma konu olarak belirlenebilir. Her iki tarafında konuşması normal bir şekilde gerçekleşir. Konu hakkında ortak bir doğru düşünce bulunana kadar, tartışma devam edebilir. Her iki tarafında fikirlerini beyan ederek, konuşma yaptığı ve bir sonuca vardığı oturumlardır.