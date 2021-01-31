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31.01.2021 - 12:51 | | DHA

Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü!

Ankara’da Berke Bilge A., sokak ortasında tartıştığı arkadaşı Berkay Kesen'i öldürdü. Gözaltına alınan A.'nın ifadesinde, "Onu şeytana benzettim ve bana silah çektiğini gördüm. Bu yüzden onu öldürdüm" dediği öğrenildi.

Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında öldürdü!

Olay, saat 09.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece birlikte alkol alan Berke Bilge A. ile Berkay Kesen, cadde üzerinde yürürken henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran Berke Bilge A., Kesen'i başından vurdu. Kesen kanlar içinde yere yığılırken, Berke Bilge A. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Kesen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevredeki vatandaşın ifadeleri üzerine kaçan Berke Bilge A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

'ŞEYTANA BENZETTİM, O YÜZDEN ÖLDÜRDÜM'

Bu sırada polis, olay yerine yakın Dikmen Caddesi üzerinde bir kişinin silahla havaya ateş ettiği ihbarını aldı. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, havaya bir el ateş eden kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, gözaltına alınan kişinin Ece Sokak'ta Berkay Kesen'i öldüren Berke Bilge A. olduğu tespit edildi. A., verdiği ilk ifadesinde Berkay Kesen ile arkadaş olduklarını belirterek, "Kendimde değildim. Arkadaşımla alkol almıştık. Onu şeytana benzettim ve bana silah çektiğini gördüm. Bu yüzden onu öldürdüm" dediği öğrenildi. Berke Bilge A., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Berkay Kesen'in cansız bedeni ise polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

 

Abisinin tecavüzüne uğrayan kadının anlattıkları dehşete düşürdü!Çocukluğundan beri annesinden gördüğü şiddetten kaçan 35 yaşındaki E.B yaşadığı kabusu DHA'ya anlattı. 15 yaşındayken yanına sığındığı abisinin tecavüzüne uğrayan genç kadın, ne olduğunu anlamadan babası tarafından ‘ailenin haysiyetini temizlemek’ maksadıyla hiç sevmediği birisiyle evlendirildi. E.B kocasının babasıyla ilgili itirafı karşısında ise neye uğradığını şaşırdı.
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