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20.03.2020 - 17:51 | | DHA

Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı

Kayseri'de Ömer K. (20), tartıştığı eşi Dilara K.'yi (18) 15 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Ömer K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı

Olay, saat 15.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Gediz Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir işsiz olan Ömer K., iddiaya göre, evde bu yüzden 1 yıllık eşi Dilara K. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ömer K., eşini 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Dilara K., komşusundan yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Dilara K.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından evden kaçan Ömer K. ise polis ekiplerince Battalgazi Mahallesi'ndeki Çeçenistan Parkı'nda yakalanarak, gözaltına alındı.

Görenleri şaşkına çeviren kazaKartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası o sırada altında geçmekte olduğu köprüye takıldı
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