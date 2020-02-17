MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü!
ABONE OL
17.02.2020 - 10:49 | | DHA

Tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü!

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde Ziya Pirdal (28), evde bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Özlem Pirdal'ı (25) bıçaklayarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Ziya Pirdal, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü!

Olay, saat 03.30 sıralarında, Cumayeri'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Ziya Pirdal ile eşi Özlem Pirdal, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ziya Pirdal, ekmek bıçağını alarak, eşine defalarca sapladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Özlem Pirdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay sonrası evden kaçan Ziya Pirdal ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Özlem Pirdal'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Sucuk dönere büyük ilgi!Adana’da sucukların döner şişine geçirilip pişirilmesiyle yapılan ‘sucuk döner’ rağbet gören bir lezzet oldu. Sucuk döner satışı yapan Yusuf Ayaz, günde 200-250 adet sucuk döner sattığını söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DHA'dan iddialarla ilgili açıklama

DHA'dan iddialarla ilgili açıklama

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Sıradaki Haber