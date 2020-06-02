02.06.2020 - 11:03 | | DHA
Tartıştığı eşini kaçmaya çalıştığı araçtan indirip, bıçakladı
Isparta'da, Mesut Ç., çıkan tartışmada otomobiline binerek kaçmak isteyen eşi Şefika Ç.'yi bıçakla yaraladı. Mesut Ç. gözaltına, eşi ise tedaviye alındı.
Olay, dün gece Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Markette çalışan Şefika Ç. ile eşi Mesut Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Şefika Ç., evden çıkıp otoparkta bulunan 67 NZ 625 plakalı otomobiline bindi. Mesut Ç. de peşinden gidip, bıçakla otomobilin lastiklerini kesti. Ardından Mesut Ç., Şefika Ç.'yi zorla araçtan indirip, bıçakladı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şefika Ç., ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Mesut Ç. ise olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.
20 bin liralık altın çaldılar, kadınlarla eğlenirken yakalandılarAdana'da, 3 ay önce cezaevinden çıkan Zeki Akdoğan (20) ve Enis Bakadur (20), takibe aldıkları kuyumcu Ali B.'nin hafif ticari aracının lastiğini bıçakla deldi. Ali B., patlak lastik için usta çağırırken, Bakadur cebindeki taşı, aracın camına attı. Ali B.’nin dikkati dağılınca Akdoğan, ön koltukta bulunan çantadaki 20 bin lira değerinde altını çalarak kaçtı. Şüpheliler, bozdurdukları altınların parasıyla kiraladıkları evde kadınlarla birlikte alkol alıp, eğlenirken yakalandı.