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24.04.2020 - 12:28 | | DHA

Tartıştığı eşini otomobilde bacağından bıçakladı!

Bursa’da Abbas Ç. (42), bir süredir aralarında problem olduğu belirtilen eşi Songül Ç.'yi (39) otomobilde bacağından bıçakla yaraladı. Songül Ç., hastaneye kaldırılırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tartıştığı eşini otomobilde bacağından bıçakladı!

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Abbas Ç., bir süredir aralarında problem olduğu belirtilen eşi Songül Ç. ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Abbas Ç., eşini otomobile bindirdi. Burada da devam eden tartışma sırasında Abbas Ç., Songül Ç.'yi bacağından bıçaklayıp, kaçtı.

Songül Ç. acı içinde mahalleliden yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Songül Ç., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis Abbas Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

Otomobilin çarptığı yayayı metrelerce savurduğu kaza kameradaMardin’in Artuklu ilçesinde kırmızı ışığın ihlal edilmesi nedeni ile meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki mobeselere yansırken, otomobilin çarptığı gencin metrelerce savrulduğu görüldü.
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