TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi kulaÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±rÄ±larak kopardÄ±! 'Kopma sesini duydum'

SelÃ§uk Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesinde tedavi gÃ¶ren postacÄ±Â Onur KÄ±zÄ±l (27), posta daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda adres araÅŸtÄ±rmasÄ±Â yaparken bir Ã§ocuk tarafÄ±ndan gezdirilen kÃ¶peÄŸin Ã¼zerine geldiÄŸini ve ayaÄŸÄ±nÄ±Â Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Ã‡ocuÄŸu kÃ¶peÄŸi kendisinden uzaklaÅŸtÄ±rmasÄ± iÃ§in uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade edenÂ KÄ±zÄ±l, bunun Ã¼zerine yanÄ±na gelen Ã§ocuÄŸun aÄŸabeyi S.Ã‡'nin kendisine tepkiÂ gÃ¶stererek tokat attÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

S.Ã‡. ile aralarÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayÄ± gÃ¶ren diÄŸer aileÂ bireylerinin de kendisine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden KÄ±zÄ±l, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Kavga sÄ±rasÄ±nda S.Ã‡'nin kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸiyle kÃ¶peÄŸin sahibi olan en kÃ¼Ã§Ã¼kÂ kardeÅŸi de bana saldÄ±rdÄ±. Ã‡evredekiler ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ancak yine saldÄ±rmayaÂ devam ettiler. S.Ã‡. bu sefer kulaÄŸÄ±mÄ± Ä±sÄ±rdÄ±. KulaÄŸÄ±mÄ±n kopma sesini duydum.Â GÃ¶zÃ¼mÃ¼n Ã¶nÃ¼nde yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. KulaÄŸÄ±m o haldeyken olay yerine gelen S.Ã‡'nin babasÄ±,Â 'BunlarÄ±n kulaÄŸÄ±nÄ± deÄŸil, baÅŸÄ±nÄ± koparacaksÄ±n.' diyerek beni tehdit etti.

OlayÄ±n ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±m ve Konya'ya sevk edildim."

KOPAN KULAK YERÄ°NE DÄ°KÄ°LEMEDÄ°

KÄ±zÄ±l, sevk edildiÄŸi SelÃ§uk Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi HastanesindeÂ yaklaÅŸÄ±k 4 saat sÃ¼ren operasyon geÃ§irdiÄŸini belirtti.

Hukuki sÃ¼reÃ§ baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± ve bu iÅŸin peÅŸini bÄ±rakmayacaklarÄ±nÄ± dileÂ getiren KÄ±zÄ±l, "IsÄ±rÄ±larak koparÄ±lan kulaÄŸÄ±mdan geriye sadece kulak memesi ileÂ Ã¼st taraftan az bir parÃ§a kalmÄ±ÅŸtÄ±. AmeliyatÄ±n ardÄ±ndan yerine dikilen kulaÄŸÄ±mÄ±nÂ parÃ§asÄ±, kan dolaÅŸÄ±mÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geri alÄ±ndÄ±. Kavgaya karÄ±ÅŸan tÃ¼m aileÂ fertlerinden ÅŸikayetÃ§iyim. ifadelerini kullandÄ±.

"Ã‡OCUKLARIMIZI Ä°YÄ° YETÄ°ÅžTÄ°REMÄ°YORUZ, TELEVÄ°ZYONDAKÄ° DÄ°ZÄ°LERDENÂETKÄ°LENÄ°YORLAR"

KÄ±zÄ±l'Ä±n annesi Filiz Sertan KÄ±zÄ±l da baÅŸlarÄ±na gelen bu olaydanÂ dolayÄ± Ã§ok Ã¼zgÃ¼n olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hayvansever olduklarÄ±nÄ± belirten anne KÄ±zÄ±l, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bir hayvan bizi Ä±sÄ±rsa asla onu cezalandÄ±racak insanlar deÄŸiliz. BirÂ ÅŸeyden Ã§ok etkilendim. Olayda oÄŸlumun kulaÄŸÄ± koptuktan sonra S.Ã‡'nin annesi,Â oÄŸlumu kucaÄŸÄ±na alarak aÄŸlamÄ±ÅŸ. O da bir anne sonuÃ§ta. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ± iyiÂ yetiÅŸtiremiyoruz, televizyondaki dizilerden etkileniyorlar. Bunlara maniÂolmalÄ±yÄ±z. O Ã§ocuk iÃ§in de Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m ancak hukuki sÃ¼reci baÅŸlattÄ±k."

Ä°ddiaya gÃ¶re, KaramanoÄŸlu Mehmetbey Mahallesi'nde posta daÄŸÄ±tan OnurÂ KÄ±zÄ±l, bir Ã§ocuÄŸun sokakta gezdirdiÄŸi kÃ¶peÄŸin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ, Ã§ocuÄŸunÂ aÄŸabeyi S.Ã‡. (19) ile tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸen olayda S.Ã‡, postacÄ± KÄ±zÄ±l'Ä±nÂkulaÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±rarak koparmÄ±ÅŸtÄ±.

Karaman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan KÄ±zÄ±l, ilkÂ mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Konya'ya sevk edilmiÅŸ, ÅŸÃ¼pheli S.Ã‡. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.