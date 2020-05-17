17.05.2020 - 17:57 | | DHA
Tartıştığı kişiyi bacağından vurdu
Kahramanmaraş'ta Fetih S., tartıştığı Fatih Dönmez'i (32) av tüfeğiyle bacağından vurup, kaçtı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fetih S. ile Fatih Dönmez arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fetih S., yanındaki av tüfeğiyle Fatih Dönmez'e ateş etti. Dönmez, sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralanıp, yere yığılırken, Fetih S. olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürülen Fatih Dönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan Fetih S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
KKTC'deki yangın ODTÜ kampüsüne sıçradı!Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü'ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçradı. Okulda bulunan öğrenciler, tahliye edilirken, bölgedeki itfaiyeciler yangına müdahale ediyor. Öte yandan gelen son dakika bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüştüğü KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a Türkiye’den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle söndürme çalışmalarına destek verileceğini belirtti.