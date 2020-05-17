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17.05.2020 - 17:57 | | DHA

Tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

Kahramanmaraş'ta Fetih S., tartıştığı Fatih Dönmez'i (32) av tüfeğiyle bacağından vurup, kaçtı.

Tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

Olay, saat 16.00 sıralarında Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fetih S. ile Fatih Dönmez arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fetih S., yanındaki av tüfeğiyle Fatih Dönmez'e ateş etti. Dönmez, sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralanıp, yere yığılırken, Fetih S. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürülen Fatih Dönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan Fetih S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

 

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