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19.11.2020 - 12:54 | | İHA

Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı!

Karabük'te bir kişi tartıştığı karısı tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı!

Edinilen bilgiye göre olay, gece yarısı Karabük'ün 100.Yıl Mahallesi 1079. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Dilara T. isimli kadın eşi Onur T. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine genç kadın, mutfaktan aldığı bıçağı kocasının sırtına saplayarak yaraladı. Bu sırada evden gelen bağrışmalara uyanan bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Onur T.’yi sırtından bıçaklanmış halde apartman girişinde buldu. Polislerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Onur T. tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, eşini sırtından bıçakladığı belirtilen Dilara T.'yi gözaltına aldı.

Evindeki 12 hayvana el konulan genç kadın: Yasak olduğunu bilmiyordumİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Bakırköy’de bir eve düzenlediği baskında satışı ve beslenmesi yasak 12 hayvan ele geçirmişti. Hayvanlarına el konulan Tutku Filizli, “Hepsini internetteki ilanlardan kedi köpek satın alır gibi aldım. Yasak olduğunu bilmiyordum. Herkes besliyor. Satmam için para teklif ettiklerinde bile satmadım. Çocuğum gibi hepsi” dedi.
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