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03.10.2020 - 12:45 | | DHA

Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vurdu

Samsun'da, 3 ay önce bacaklarından vurarak yaraladığı oğlu Nazım B.'yi  dün akşam karşılaştığı kahvehanede kurşun yağmuruna tutarak ağır yaralayan Kemal B., adliyeye sevk edildi. Baba ifadesinde, "Üzerime yürüdü kendimi korumak için vurdum" dedi.

Tartıştığı oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vurdu

Samsun İlkadım ilçesinde, 3 Temmuz günü yaşanan ilk olayda, Kemal B. (70) ile oğlu Nazım B. (44), bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada baba, oğlunu bacaklarından tabancayla vurarak yaraladı. Olaydan sonra gözaltına alınan baba, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baba ve oğlu, dün akşam ise kahvehanede karşılaştı. İkili arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal B., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, oğluna ateşledi. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nazım B., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Nazım B., tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan baba Kemal B. ise Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN VURDUM'

Adliyeye sevk edilen baba B.'nin polise verdiği ifadesinde, "Önceki olayda eve alkollü gelmişti. Ben de kendimi korumak için vurmuştum. O günden beri aramızda husumet vardı. Kahvehanede yeniden karşılaştık. Küfretti, üzerime yürüdü. Kendimi korumak için vurdum" dediği öğrenildi.

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