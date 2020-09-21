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21.09.2020 - 16:41 | | İHA/DHA

Tartıştığı zabıtanın ayağının üstünden kamyonetle geçti! Eşi ise direndi

İstanbul Esenyurt'ta kamyonet ile seyyar satış yapan şahıs, kendisini uyaran zabıtaya iddia göre silah gösterip ayağının üstünden kamyonetle geçip kaçtı. Şahıs kısa sürede yakalanırken, zabıta hastanede tedavi altına alındı. Seyyar satıcının eşi ise kamyonetin çekilmemesi için uzun süre ekiplere direndi.

Tartıştığı zabıtanın ayağının üstünden kamyonetle geçti! Eşi ise direndi

Olay, Osmangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre zabıta görevlisiyle tartışan Necaattin E. görevlilere silah çekti.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, Yücel Atmaca isimli zabıta görevlisine kamyonete ayağının üzerinden geçti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zabıta görevlisi, arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Zabıta görevlisi Yücel Atmaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zabıta görevlisine aracıyla çarpıp kaçan Şüpheli Necaattin E. evinde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

EŞİ UZUN SÜRE DİRENDİ

Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri söz konusu kamyoneti incelemek üzere otoparka çekmek istedi. Bu sırada polisin karşısında duran kadın polislere bir süre direndikten sonra ikna olarak kamyonetin önünden çekildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

 

 

 

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