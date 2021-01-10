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10.01.2021 - 04:41 | | AA

Tartıştıkları taksiciyi bıçaklayıp, aracını çaldılar!

İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı taksiciyi bıçaklayıp aracını kaçıran zanlı ile beraberindeki 3 kişi kovalamaca sonucu hastane bahçesinde yakalandı.

Tartıştıkları taksiciyi bıçaklayıp, aracını çaldılar!

İzmir'de kavga ettikleri taksicinin aracını kaçıran 4 şüpheli hastane bahçesinde yakalandı

Gediz Mahallesi'nde 35 T 5994 plakalı taksi sürücüsü Haluk Akbulut (35) ile bir grup arasından tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakilerden A.U, Akbulut'u bıçaklayıp arkadaşlarıyla taksiyi alarak kaçtı.

Tartıştıkları taksiciyi bıçaklayıp, aracını çaldılar


Akbulut'un durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri taksiyi takibe aldı. GPS kaydından aracın gittiği güzergahta önlem alana ekipler, taksiyi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde durdurdu. Araçta bulunan A.U. gözaltına alındı.

Tartıştıkları taksiciyi bıçaklayıp, aracını çaldılar


Şüphelinin ilk ifadesinde Akbulut'un gruptan arkadaşı E.K'ya çarptığını ve bu sebeple çıkan tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini, E.K'yı hastaneye götürmek için aracı aldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli A.U. ve araçta bulunan ikisi kadın 3 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sürücü Haluk Akbulut Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, taksinin çarptığı ileri sürülen E.K. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
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