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28.10.2020 - 14:16 | | İHA

Taş kırma makinesine düşen genç feci şekilde can verdi!

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir tuğla fabrikasında çalışan 22 yaşındaki genç taş kırma makinesine düşerek feci şekilde can verdi.

Taş kırma makinesine düşen genç feci şekilde can verdi!

Alınan bilgilere göre, Avanos ilçesinde bir tuğla fabrikasında işçi olarak çalışan 22 yaşındaki Onur Aslan dengesini kaybetmesi sonrasında taş kırma makinesinin içine düştü.

Diğer fabrika çalışanlarının 112 ekiplerine bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Onur Aslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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