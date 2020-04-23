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23.04.2020 - 14:41 |

Tasvir ne demek? TDK'ya göre tasvir etmek ve tasvircilik ne anlama gelir?

Tasvir kelimesi tasvir etmek fiili ile Türkçemizde en çok gözümüze çarpan kelimeler arasında yer alıyor. Özellikle edebi metinlerin yorumlanmasında tasvir içeren öğeler üzerinde durularak yazı analizleri yapılıyor. Peki, tasvir ne demek? TDK'ya göre tasvir etmek ve tasvircilik ne anlama gelir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

Tasvir ne demek? TDK'ya göre tasvir etmek ve tasvircilik ne anlama gelir?

Tasvir etmek, edebi anlamda çeşitli unsurlar kullanarak belirli olayları, nesneleri, olguları ve duyguları tanımlama şeklinde anlam bulabilmektedir. Bazı romanlarda tasvir yöntemine sıkça başvurulduğu gözlemlenmektedir. Bunu tam olarak anlamak için tasvir kelimesinin ve türevlerinin anlamının iyi bilinmesi gerekir.

Tasvir Ne Demek?

1- Bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma.
2- Göz önünde canlandırma, betimleme.

TDK'ya göre Tasvir Etmek ve Tasvircilik Ne Anlama Gelir?

Türk Dil Kurumu'na göre tasvir etmek ayrıntıları ile göz önünde canlandırmak, resmini yapmak anlamına gelir. Tasvir etmek, özellikle edebi eserlere zenginlik katan anlatım yöntemleri olarak yazarlar tarafından kullanılmaktadır.

Tasvirler, anlatımı kuvvetlendiren ve güzelleştiren bir etki yaratmaktadırlar. Türk Dil Kurumu'na göre tasvircilik, tasvirci olma durumu betimlemecilik anlamlarını ifade etmektedir.

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