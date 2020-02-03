Son dakika! Tatil bitti, İstanbul'da trafik kilit

İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için yollara çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı. Yarıyıl tatilinin bitmesi ve okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla trafik yoğunluğu saat 08.30 sıralarında yüzde 54'e kadar çıktı.

İstanbul Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu - Avrupa istikametlerinde yoğunluk oluştu. D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii ve Haliç Köprüsü Ankara istikametinin de yoğun olduğu görüldü.

İstanbul’da yarı yıl tatilinden sonra okulların açıldığı ilk gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğun trafik oluştu. Özellikle Anadolu yakasından Avrupa’ya yoğun araç kuyruğu oluşurken, trafik havadan görüntülendi.







2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci dönemin ilk gününde İstanbul'da yine trafik yoğunluğu oluştu. Köprülerde yoğunluk artarken, özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu oluştu. Saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60'lara ulaşırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik havadan görüntülendi. Görüntülerde trafiğin Altunizade'ye kadar ulaştığı ve yoğun araç kuyruğu görülüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü okul önlerinde uygulama gerçekleştirdi

Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri okul önlerinde bir takım uygulamalar gerçekleştirdi.

17 Ocak’ta kapanan ilk, orta ve lise dengi okullar, bugün ders zilinin çalması ile birlikte tekrar açıldı. 2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci döneminin ilk gününde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir takım uygulamalar gerçekleştirdi. Sabah 07.00'de başlayan uygulama 21.00'e kadar İstanbul genelinde devam edecek.

Uygulamalar kapsamında okul servis şoförlerinin kurallara uyup uymadıkları belirlendi. Kurallara uymayan sürücülere de ceza kesildi. Bir motosiklet sürücüsüne de kaskı olmadığı için 132 Türk Lirası ceza kesildi.





İstanbul'da okul servisi denetimi

2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Türkiye genelinde, öğrencilerin okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, okul servis araçları yönetmeliğine uymayan sürücüler ve personel hakkında cezai işlem uygulandı. Denetim yapılan noktalardan bir tanesi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kısıklı katılımıydı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul servislerini denetledi. Sürücülerin belgeleri ve araçları kontrolden geçirildi.

Uygulama noktasında durdurulan bir servis aracına "dur levhasının yanmaması' nedeniyle 288 lira, ayrıca 'ilk yardım çantasının olmaması' nedeniyle ise 132 lira ceza kesildi. Servis aracı sürücüsü "Şirket şoförüyüz. Aracın biri geliyor biri gidiyor. Yapacak bir şey yok. İlk yardım çantası da yok" diye konuştu. Ekiplerin denetimi devam ediyor.













