Tatil hayaliniz kâbus olmasın

Bodrum’da bir otelin internet sitesini bire bir kopyalayan sahtekârlar, vatandaşların kredi kartlarından para çekti. Otel, sitenin kapatılması için savcılığa başvurdu. Savcılık, mahkemeden sitelerin kapatılması için talepte bulundu. Ancak mahkeme, herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadığını belirterek talebi reddetti. Suç duyurusunun ardından sahte site erişime kapatıldı.

Oteller de şikâyetçi

Türkiye’de ünlü otellerin adını kullanarak sahte internet siteleri açan dolandırıcıların tuzağına bu yıl da binlerce vatandaş düştü.

Özellikle Ege, Akdeniz bölgelerindeki büyük otellerin internet sitelerindeki fotoğrafları bire bir kopyalayan dolandırıcılar, erken rezervasyon ve indirimlerden faydalanmak için internet üzerinden tatil satın almak isteyen vatandaşlara kopya sitelerle tuzak kuruyor. Tatil satın aldığını zanneden vatandaşlar da gittikleri otellerde rezervasyonlarının olmadığını ve dolandırıcıların eline düştüklerini anlıyor. Bu durumdan sadece vatandaşlar değil, oteller de şikâyetçi. Siteleri kopyalanan oteller, sahtekârlara aldanan vatandaşlara durumu anlatmakla uğraşıyor.

Önce reddedildi

Bu kapsamda internet sitesi bire bir kopyalanan Bodrum Yalıçiftlik’teki 5 yıldızlı bir otel savcılığa başvurdu.

Şikayeti değerlendiren savcılık, Bodrum Sulh Ceza Hâkimliği’nden bu sitenin kapatılmasını talep etti. Ancak Bodrum 1. Sulh Ceza Hâkimliği, mağdurun otel olmadığını, suçtan zarar görenlerin başvurması gerektiğini belirterek, sahte internet sitesinin kapatılması talebini reddetti.

Bunun üzerine otel yönetimi dolandırılan mağdurları bularak suç duyurusunda bulunmalarını istedi. Mağdurlar mahkemeye başvurunca sahte sitenin erişime kapatılmasına karar verildi.

‘Teyit ettirmeden ödeme yapmayın’

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, özellikle yaz döneminde turizm bölgelerindeki otellerin sitelerinin kopyalandığını ve satışlar yapıldığını söyledi. Aslan, “Bunu ülkede en büyük otellerden en küçük otellere kadar yapıyorlar. Buradaki yapılabilecek tek şey herhangi bir yerden rezervasyon yapıldığında otelden bunun teyit ettirmeden bir ödeme yapılmamalı. Parayı ödemeden önce otelin sitesinin gerçek olup olmadığı arama motorunda aratılmalı” diye konuştu.