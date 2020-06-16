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16.06.2020 - 21:51 | | DHA

Tatil merkezinde tedirgin eden görüntü! Havanın kararmasıyla ortaya çıktılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde aç kalan domuzlar merkeze indi. Bazı vatandaşlar durumdan tedirgin olurken, sazlıklar arasında saklanan domuzlar, havanın kararmaya başlamasıyla yiyecek bulabilmek için çöp konteynerlerinin bulunduğu alanlara gitmeye başladı.

Ayvalık'ın ilçesinin Sarımsaklı Mahallesi'ndeki Nikita Deresi'nin sazlık alanında domuzlar görülmeye başlandı. Dere yatağı civarında dolaşan domuzlar, havanın kararmaya başlamasıyla yiyecek aramaya çıktı. Domuzların olduğunu gören vatandaşlar ise durumu Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile polise bildirdi. Bir süre bölgede dolaşan yaban domuzları daha sonra gözden kayboldu.

Tatil merkezinde tedirgin eden görüntü Havanın kararmasıyla ortaya çıktılar

Bölgeden gelip geçerken domuzların dikkatini çektiğini söyleyen İbrahim Çiçek, "Önce inanamadık tabi ki. Sonra baktık ki, yavru domuzlar ve bunların anneleri, babalarının bu bölgede olduklarını gördük. Domuzlara bazen buradaki beş yıldızlı otelin önünde, bazen de aynı bölgede bulunan bir siteye ait çöp konteynerlerinin etrafında denk geldim. Bu domuzların insanlara saldırdığını duymadım. Ancak bazen yanlarında yavruları olduğu için saldırabiliyormış. Eğer yavru domuzları sevmeye yeltenirseniz, saldırabilirler" dedi.

 

Kimsesizler mezarlığına defnedildiKonya'nın Yunak ilçesinde toprağa gömülü bulunan ve kimlik tespiti henüz yapılamayan çocuk cesedi, otopsi işlemleri sonrası belediye ekiplerince kimsesizler mezarlığına defnedildi.
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