Tatil yolundaki kazada ölen 6 kişiden anne Elif ve 2 çocuğu toprağa verildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde oturan Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu, babası Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), sürücünün eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur Şirinoğlu (38), torunları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) ile birlikte Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek için 43 HP 003 plakalı otomobille yola çıktı. Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu’nın kullandığı otomobil Balıkesir’in Kepsut ilçesi Bağtepe mevkisine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki köprü arasındaki beton bloğa çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerden Elif Nur Şirinoğlu ile çocukları İsmail Ediz ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu’nun cenazeleri hastanedeki Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine getirildi. Anne Elif Nur ve iki çocuğu için Cumhuriyet Lisesi bahçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Elif Nur Şirinoğlu’nun eşi Hikmet Şirinoğlu, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı. Cenazede maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. Polis ekipleri de cenazeye katılan kalabalığa hoparlörlerle uyarılarda bulundu. Elif Nur Şirinoğlu ve iki çocuğu kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşlarıyla Tavşanlı Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu’nun çocukluk arkadaşı Ahmet Turan Yılmazer, acı haberle yıkıldıklarını ifade ederek, “Çok acı bir kaza. Allah kimsenin başına vermesin. Bedii benim çocukluk arkadaşım, çocuklarımız da beraber büyüdü. Çok üzgünüz bitkiniz çok” diye konuştu. Cenazeye katılan Meliha Nilüfer Keskin de çok üzüntülü olduklarını belirterek, “Bedi ilkokuldan çocukluk arkadaşımdı. Çok üzgünüz. Tavşanlı'ya çok acı bir olay oldu” dedi.

3 KİŞİNİN CENAZESİ İKİNDİ VAKTİ TOPRAĞA VERİLECEK

Aynı araçta hayatını kaybeden Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu, Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu, eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu'nun (62) ise Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ikinci namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.