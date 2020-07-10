Tatilcilere 'helal' otel şoku! Dolandırıcı acentenin sahibi de dolandırıldığını iddia etti

Önceki gün gündeme gelen, yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce tatilcinin mağdur edildiği olay ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 5 bin TL’den başlayıp 40 bin TL’ye kadar değişen tutarlarda ödeme yapan yüzlerce aile, muhafazakâr otel konumundaki Qasr Bodrum’da tatil yapmayı planlarken, otelin isim ve konseptinin de değiştiğini öğrenince şok geçirdi. Yüzlerce kişi, ödedikleri paraların akıbeti için kara kara düşünürken, tatil satışlarını yapan Arel Organizasyon Danışmanlık Turizm isimli şirket ile ilgili ilginç bilgilere ulaşıldı.

TEK BİLDİĞİM KÖÇEKLİK

Hürriyet'in haberine göre; Antalya Muratpaşa’daki ofisi birkaç ay önce boşaltılan Arel Organizasyon iki ay önce el değiştirdi. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre şirketin sahibi Taner Aydın, sahibi olduğu yüzde 100 hisseyi Kasım Cesaretli’ye devretmiş görünüyor. Telefonla ulaştığımız Cesaretli, Arel isimli bir şirket ismini ilk kez duyduğunu öne sürerek şunları kaydetti: “Ben 46 yaşındayım. 14 yaşımdan beri düğünlerde, baba mesleği köçeklik yapıyorum. Ankara’da yaşıyorum. Ancak Türkiye’nin hemen her tarafına ekip olarak gideriz. Tek bildiğim iş de bu. Yaşadığım ev kira, sigortam dahi yok... Bu firmanın bana ait olduğundan haberim yok. Bunu ilk kez sizden duyuyorum. Şirketin sahibi Taner Aydın’ı, yıllar önce Antalya’ya bir organizasyon için gittiğimizde tanıdım. Bir keresinde de, yoğun alkol aldık. O günü hatırlıyorum. Bana, boş bir evraka imza attırdı. Şimdi daha iyi anlıyorum nedenini. Maalesef ben de, kafam dumanlıyken imzaladım. O gün attığım imzanın, bugünkü şirket devrinde kullanıldığını düşünüyorum.”

Kasım Cesaretli (sağ başta) zaman zaman TV yayınlarına da katıldığını söyledi.

DEVİRDEN HABERİM YOK

Taner Aydın ile en son 1 yıl önce görüştüğünü öne süren Cesaretli “Şirketi devralmam için benim de notere, ticaret odasına gitmem gerekir. Ancak bunların hiçbiri olmadı. Dahası benim şirket alacak param da yok ki... Korona nedeni ile düğünler de olmuyor zaten. İyici perişan olduk. Şimdi bu şirkete yönelik haciz vs yapılırsa, yapacak hiçbir şeyim yok. Çünkü bir lira dahi ödeme gücüm olmaz. En kötü ihtimal cezaevine girerim” diye konuştu. Cesaretli, şirket devrinde sahtecilik yapıldığını iddia ederken Av. Erkan Akkuş ise, “Ortada büyük bir sahtecilik var. Müvekkil, günlük yaşamını zor idame ettiriyor. Sorumlulardan şikâyetçi olacağız” diye konuştu.

İZMİR’DEKİ OTELDE DE ÇOK SAYIDA KİŞİ MAĞDUR

Edinilen bilgilere göre Arel Organizasyon’un tatil satışı yaptığı bir diğer otel ise İzmir Seferihisar’daki bir otel. Anılan otel için de yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda kişiye tatil satıldığı öğrenildi. Otel sahiplerinin de Arel Organizasyon hakkında yargı yolunu işlettikleri öğrenildi. Anılan otelin zararının ise 4-4.5 milyon TL seviyesinde olduğu öğrenildi.

TABELA ŞİRKETE ÇOK SAYIDA İCRA TAKİBİ

Antalya Muratpaşa’daki ofisi kapatılan acente hakkında çok sayıda alacaklının icra takibi başlattığı öğrenildi. Anılan takiplerden birine de konsept değişikliği yapılan Qasr Bodrum Otel’in bağlı olduğu Koç Tarımsal Ürünler Turizm AŞ adına yapıldı. Hakkında TÜRSAB’da da şikâyetin olduğu Arel ismi acentenin sahibi Taner Aydın’a ulaşılamazken, tatil satışı yaptığı Tatilal.com ve İslamitatilal.com isimli sitelerin ise halen aktif olduğu anlaşıldı.

Taner Aydın