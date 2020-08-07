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07.08.2020 - 13:13 | | DHA

Tatilde trafik kazasında ölen 2 arkadaş toprağa verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazasında hayatlarını kaybeden Berkant Gürleyen ve Berat Aydın, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde toprağa verildi.

Tatilde trafik kazasında ölen 2 arkadaş toprağa verildi

Muğla Bodrum Konacık Mahallesi Bitez Akıllı Kavşağı'nda dün saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada, Berkant Gürleyen (25) yönetimindeki 67 AB 700 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Muğla Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önündeki reklam panosu direğine çarptı. Kazada, Berkant Gürleyen ile beraberindeki arkadaşı Berat Aydın (26) hayatını kaybetti.  Alper Bahadır, Metin Kukul ve Sefa Çakal ise yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Berkant Gürleyen ve Berat Aydın'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından memleketleri Zonguldak'ın Kozlu ilçesine getirildi. Kozlu Belediyesi önündeki cenaze namazı öncesi, Berkant Gürleyen'in babası Cengiz Gürleyen ve Berat Aydın'ın babası Abdullah Aydın taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Kozlu Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar ile acılı aileler ve yakınları katıldı.

Gürleyen ve Aydın'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Berkant Gürleyen'in arkadaşlarıyla birlikte otomobil almak için Zonguldak'tan Denizli'ye gittiği, otomobili aldıktan sonra da 5 arkadaşın, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geçtiği öğrenildi.

Tatilde trafik kazasında ölen 2 arkadaş toprağa verildi

 

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