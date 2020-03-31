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31.03.2020 - 13:08 | | AA

TatlÄ± aÅŸeren kadÄ±nÄ±n imdadÄ±na zabÄ±ta yetiÅŸti!

Trabzon'da, gece saatlerinde Vefa Destek Grubu'nu arayarak yalnÄ±z olduÄŸunu ve tatlÄ± aÅŸerdiÄŸini belirten hamile kadÄ±nÄ±n isteÄŸi, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ZabÄ±ta ekiplerince karÅŸÄ±landÄ±.

TatlÄ± aÅŸeren kadÄ±nÄ±n imdadÄ±na zabÄ±ta yetiÅŸti!

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Trabzon BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerinin, yaptÄ±klarÄ± Ã¶zveriliÂ  Ã§alÄ±ÅŸmalarla takdir topladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ekiplerin, sokaÄŸa Ã§Ä±kamayacak durumda olan vatandaÅŸlara gece gÃ¼ndÃ¼zÂ  demeden yardÄ±mcÄ± olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"Trabzon'da binlerce kiÅŸinin ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan BÃ¼yÃ¼kÅŸehirÂ  Belediyesi ekipleri, dÃ¼n gece sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir Ã§aÄŸrÄ± aldÄ±. Gece saat 02.00'de VefaÂ  Destek Grubu'nu arayarak hamile ve yalnÄ±z olduÄŸunu belirten kadÄ±n, tatlÄ±yaÂ  aÅŸerdiÄŸini sÃ¶yledi.Â  AÃ§Ä±k yer bulmak iÃ§in hemen hemen tÃ¼m tatlÄ±cÄ±larÄ± dolaÅŸanÂzabÄ±ta ekipleri, uzun uÄŸraÅŸlar sonucu bulduklarÄ± tatlÄ±yÄ± hamile kadÄ±na teslimÂ  etti."

AÃ§Ä±klamada, ekiplerin sokaÄŸa Ã§Ä±kmamasÄ± gereken vatandaÅŸlarÄ±n tÃ¼mÂ  taleplerini 7/24 esasÄ±na gÃ¶re yerine getirdiklerine iÅŸaret edilerek, ayrÄ±caÂ  ihtiyaÃ§ sahibi olduÄŸu belirlenen ailelere de sÄ±cak yemek ve erzak temininde deÂ  bulunulduÄŸu kaydedildi.

ZabÄ±ta Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin de Ã¶rnek bir davranÄ±ÅŸÂ  sergileyerek kendilerine gelen talepler dÄ±ÅŸÄ±nda tespit ettikleri ve maddi durumuÂ  yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledikleri yaÅŸlÄ± bir vatandaÅŸÄ±n kumanyasÄ±nÄ± da kendiÂ  imkanlarÄ± ile karÅŸÄ±layarak Ã§alÄ±ÅŸmalara destek verdiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â  zabÄ±ta ekiplerinin bu zor gÃ¼nlerdeÂ  huzurevi sakinlerini de unutmayarakÂ  ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± giderme noktasÄ±nda yanlarÄ±nda olduklarÄ± ifade edildi.

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Sadi Konuk Hastanesi çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan vatandaÅŸlara çaÄŸrÄ±BakÄ±rköy Dr. Sadi Konuk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde görev yapan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±, yeni tip korona virüse karÅŸÄ± vatandaÅŸlara seslendi. SalgÄ±n nedeniyle yoÄŸun mesai harcayan çalÄ±ÅŸanlar, hastalÄ±k riskinden korunmak için 14 kuralÄ± sÄ±ralayarak, vatandaÅŸlardan uymalarÄ±nÄ± istedi.
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