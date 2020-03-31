TatlÄ± aÅŸeren kadÄ±nÄ±n imdadÄ±na zabÄ±ta yetiÅŸti!

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Trabzon BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerinin, yaptÄ±klarÄ± Ã¶zveriliÂ Ã§alÄ±ÅŸmalarla takdir topladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ekiplerin, sokaÄŸa Ã§Ä±kamayacak durumda olan vatandaÅŸlara gece gÃ¼ndÃ¼zÂ demeden yardÄ±mcÄ± olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"Trabzon'da binlerce kiÅŸinin ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan BÃ¼yÃ¼kÅŸehirÂ Belediyesi ekipleri, dÃ¼n gece sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir Ã§aÄŸrÄ± aldÄ±. Gece saat 02.00'de VefaÂ Destek Grubu'nu arayarak hamile ve yalnÄ±z olduÄŸunu belirten kadÄ±n, tatlÄ±yaÂ aÅŸerdiÄŸini sÃ¶yledi.Â AÃ§Ä±k yer bulmak iÃ§in hemen hemen tÃ¼m tatlÄ±cÄ±larÄ± dolaÅŸanÂzabÄ±ta ekipleri, uzun uÄŸraÅŸlar sonucu bulduklarÄ± tatlÄ±yÄ± hamile kadÄ±na teslimÂ etti."

AÃ§Ä±klamada, ekiplerin sokaÄŸa Ã§Ä±kmamasÄ± gereken vatandaÅŸlarÄ±n tÃ¼mÂ taleplerini 7/24 esasÄ±na gÃ¶re yerine getirdiklerine iÅŸaret edilerek, ayrÄ±caÂ ihtiyaÃ§ sahibi olduÄŸu belirlenen ailelere de sÄ±cak yemek ve erzak temininde deÂ bulunulduÄŸu kaydedildi.

ZabÄ±ta Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin de Ã¶rnek bir davranÄ±ÅŸÂ sergileyerek kendilerine gelen talepler dÄ±ÅŸÄ±nda tespit ettikleri ve maddi durumuÂ yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledikleri yaÅŸlÄ± bir vatandaÅŸÄ±n kumanyasÄ±nÄ± da kendiÂ imkanlarÄ± ile karÅŸÄ±layarak Ã§alÄ±ÅŸmalara destek verdiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â zabÄ±ta ekiplerinin bu zor gÃ¼nlerdeÂ huzurevi sakinlerini de unutmayarakÂ ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± giderme noktasÄ±nda yanlarÄ±nda olduklarÄ± ifade edildi.

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