Tavşanın Kaç Ayağı Ve Kaç Dişi Vardır? Kısaca Tavşanların Özellikleri

Tavşanlar Chordataiarın Craniata grubundan bir hayvan çeşididir. Günümüzde birçok kişi tarafından sevilen bir hayvan olsa da birçok özelliği bilinmemektedir.



Tavşanın Kaç Ayağı ve Kaç Dişi Vardır?



Tavşanlar ilk kez M.Ö. birinci yüzyılda Romalılar tarafından kapalı bahçelerde yetiştirilmiştir. 6. ve 10. yüzyıllarda evcilleştirme denemeleri Fransa'da başlamış ve 17. yüzyılın ortalarında İngiltere'de evcil hayvan olarak yetiştiriciliği başlamıştır.



Doğada yarı kurak çöllerden subtropikal bölgelere kadar pek çok yerde yaşamaktadırlar. Yabani olanlar ise uygun bitki örtüsü olan yerlerde yaygın olarak yaşarlar. Laboratuvarlarda yetişen tavşanlar ürkek olmaktadır. Özgür bırakılan tavşanlar ise pek çok hastalığa ve tuzaklara karşı daha duyarlı olmaktadır.



Tavşanların ağızları küçük ve üst dudakları yarıktır. Diş yapıları ise 2/1, 0/0, 3/3, 3/3 şeklinde olup toplamda 28 dişi bulunmaktadır. Üst çenedeki insisorların arka kısmında küçük çift insisor daha bulunmaktadır. Köpek dişleri bulunmayan tavşanların kemirme hareketleri yandan yana ve önden arkaya şeklinde olmaktadır. Ayrıca üst çenesinde 2 tane kesici dişleri bulunmaktadır.



Tavşanların kuyrukları oldukça küçük ve uzun kıllar ile örtülüdür. Genellikle 2 ayaklı olarak bilinen tavşanların toplamda 4 ayakları bulunmaktadır. Ön ve arka ayaklarında ise 5'er parmakları vardır. Uzun kulaklı olan tavşanların işitme ve koku alma duygusu iyi gelişmiştir. Gözleri ise genellikle çıkıntılıdır. Ayrıca gözleri bağımsız görüntü gücüne ve küçük dürbün gibi görüntü alanına sahiptir.



Tavşanlar ergin vücut büyüklüğünde ise 1 kilogramdan 6 kilograma kadar kiloları değişebilir. Dişi tavşanlar erkek tavşanlardan her zaman daha ağırdır.

