Tavuk Kokoreç tarifi ve malzemeleri | Tavuk Kokoreç nasıl yapılır?

Tavuk Kokoreç tarifi ve malzemeleri ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Gündüz kuşağının sevilen programı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Tavuk Kokoreç konusunda hünerlerini sergileyecek. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin Çeyrek altını yakasına takacak. Ekran başında yarışmayı takip eden izleyiciler Tavuk Kokoreç nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Tavuk Kokoreç tarifi ve malzemeleri...

TAVUK KOKOREÇ MALZEMELERİ / PİŞİRME SÜRESİ 50 DAKİKA

Ayçiçek yağı

4 adet tavuk kalça

4 – 5 adet sivri biber

2 diş sarımsak

2 adet domates

1 tutam kimyon

1 tutam pul biber

1 tutam kekik

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

TAVUK KOKOREÇ YAPILIŞI:

Tavanızı ocağa alın ve altını açıp ısıtın.

Tavukları küçük küpler olacak şekilde doğrayın.

Isınan tavanıza ayçiçek yağı ekleyip tavukları ilave edin ve kavurmaya başlayın.

Sivri biberleri ince ince dilimleyin, domatesleri dörde bölün ve iç çekirdeklerini alıp etli kısmını küçük küpler olacak şekilde doğrayın.

Tavuklar hafif pişmeye başladığında biberleri tavaya ilave edin.

Bir adet sarımsağı ekleyip kavurmaya devam edin.

Biberler yumuşadıktan sonra doğradığınız domatesleri de ilave edip kavurun.

Domatesler kendini bıraktığı sırada baharatları ekleyerek tatlandırın ve ocaktan alıp servis edin.