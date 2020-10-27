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27.10.2020 - 14:23 | | DHA

Tavuk kümesindeki gizli bölmeden çıkanlar şoke etti!

Samsun’da, polisin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, 1'i kadın, 19 kişi gözaltına alındı. Tavuk kümesindeki gizli bölmede silah ve turşu kavanozlarında uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon, kamerayla anbean görüntülendi.

Tavuk kümesindeki gizli bölmeden çıkanlar şoke etti!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 'Silah ticareti, mühimmat tamiri ve imalatı' yapıldığı yönündeki istihbari çalışma üzerine takip başlattı. 3 ay süren takip sonucu 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 43 ekip ve 120 personelle düzenlenen operasyonda, 1'i kadın, 19 şüpheli gözaltına alındı. 

KÜMESTE GİZLİ BÖLME BULUNDU

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde detaylı arama yapan ekipler, tavuk kümesinde gizli bir bölmede saklanmış çok sayıda tabanca, torna makinesinin altına saklanmış silahlar ve turşu kavanozlarında uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda değişik çaplarda 22 ruhsatsız tabanca, 116 şarjör, değişik çaplarda bin 550 fişek, 7 tabanca namlusu, 21 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek namlusu ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, düzenlenen operasyonun başarısından dolayı 2'nci Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı Tolga Bostancı, KOM Şube Müdürü Ali Kovancı ve personeli ziyaret edip, tebriklerini iletti.

Operasyon Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince anbean kaydedildi.

Hemzemin geçitte dayı ile yeğenin öldüğü kaza kameradaGaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir hafta önce hemzemin geçitte trenin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen, biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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