Tavuklu Börek tarifi ve malzemeleri | Tavuklu Börek nasıl yapılır?

Tavuklu Börek nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranında izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler her gün verilen malzeme ve tarifler ile en güzel yemeği yapıp gün sonunda Çeyrek altının sahibi olabilmek için çalışıyor. Peki Tavuklu Börek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TAVUKLU BÖREK MALZEMELERİ

4 adet yufka

120 gr tereyağ (erimiş)

4 adet yumurta

Yarım demet maydanoz

3 adet tavuk but

2 diş sarımsak

2 tarçın çubuğu

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Yarım çay kaşığı toz zencefil

Yarım çay kaşığı yenibahar

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 paket bebek ıspanak (haşlanmış)

150 gr ceviz

25 gr pudra şekeri

TAVUKLU BÖREK YAPILIŞI:

Fırını 210 dereceye ısıtın. Tavukları yıkayıp kurulayın. Bir tencerede zeytinyağı ile önce derili tarafları pişecek şekilde her 2 tarafı da altın rengi olana kadar pişirin Bu esnada tuz, zerdeçal, zencefil, yenibahar ve karabiberle tatlandırın. Dışlarının rengi dönünce tavukların yarısını kapatacak şekilde su ekleyin.

Tarçın çubukları ve sarımsakları koyun. Yaklaşık 40 dakika kadar tavuklar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Ispanakları sıcak suda 2 dk. haşlayın. Tavuk piştikten sonra küçük parçalara ayırın. Derisini kullanmayacağız.

Tencerede kalan tavuk suyunu kenarda soğumaya bırakın. 4 adet yumurtayı çırpıp, ılınmış tavuk suyuna ekleyin. Katılaşana kadar karıştırarak çırparak orta ateşte pişirin, çırpmayı hiç bırakmayın. Ateşten indirmeden 1-2 dk. önce ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyin.

Fırın koyacağınız (varsa kelepçeli kek kalıbını) yağlayın. Her katı yağlayarak, 4 yufkayı, kenarları kaptan taşacak şekilde yerleştirin. Kenarlarını ıslak mutfak havlusuna havluyla sararak 10 dk. fırında pişirin. (bu sekilde tabanını pişirmiş ama kenarlarını ve üstüne kapatacağımız katmanları pişirmemiş olacağız)

Bu arada cevizleri, pudra şekeri ile öğütün. Yufkaları fırından çıkardıktan sonra, ıslak havluları kenara ayırın. Cevizin yarısını yufkanın tabanına yayın. Sonra didiklenmiş tavuğun yarısını koyun. Ispanakların hepsini ekleyin ve kalan tavuğu koyun.

Yumurtalı karışımı, tavukların üstüne boşaltın. En son kalan pudra şekerli cevizi ekleyin. Yanlardan taşan yufkaların aralarına yağ sürerek üst üste kapatın. Çok fazla kat olmasını istemiyorsanız üstüste gelen yufkalardan bazı parcaları kopartıp kenara ayırın.

Yufkanın en üstünü iyice yağlayın. Üstü kızarana kadar 20-25 dk. pişirin 210 derecede, daha sonra dereceyi 180 dereceye getirip 10-15 dk. daha pişirin. Arzuya göre üstüne, pudra ve tarçın serperek servis edebilirsiniz