Tavuklu Revan Pilavı tarifi ve malzemeleri! Tavuklu Revan Pilavı nasıl yapılır?

Tavuklu Revan Pilavı nasıl yapılır sorusu ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Tavuklu Revan Pilavı yapacak. Ekran başında programı takip eden izleyiciler Tavuklu Revan Pilavı nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Tavuklu Revan Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TAVUKLU REVAN PİLAVI MALZEMELERİ

3 adet tavuk kalçası

1 avuç kabuksuz badem

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan – iri yemeklik doğranmış

1 adet havuç

2 su bardağı pirinç

½ su bardağı bezelye – haşlanmış

Tuz

Karabiber

2 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı su

1 dolu tutam kuru nane

1 adet defne yaprağı

Üst ve Alt Tabanı için Malzemeler

8 – 10 yaprak baklava yufkası

50 – 60 gr. tereyağı – eritilmiş – 5–6 yemek kaşığı

TAVUKLU REVAN PİLAVI NASIL YAPILIR?

Tavuklarınızı haşlayın ve didikleyin. Bir pilav tenceresini ocağa alın ve altını yakın. Kabuksuz bademleri tencerenin içerisine ilave edip, renklerini döndürün.

Soğanınızı ince yemeklik doğrayın. Havucunuzu rendeleyin. Bademlerinizin renkleri hafif dönünce içerisine tereyağı ve zeytinyağı ilave edip karıştırın. Ardından soğanı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Soğanlarınızın rengi pembeleşince içerisine rendelediğiniz havuçlarınızı ilave edin.

Sudan geçirdiğiniz pirinçleri içerisine ilave edip pirinçleri kavurun. Pirinçler hafif kavrulunca içerisine tavukları ilave edin ve karıştırın.

Bezelye, tuz, karabiber, kuru nane ve defne yaprağı ekleyip bir tur karıştırın. Tavukları pişirdiğiniz tavuk suyundan ve normal içme suyundan ilave edin.

Önce orta ateşte kaynayana kadar, ardından kısık ateşte pilavınızı pişirin. Pilavınız pişince bir tur karıştırın ve altını kapatıp demlenmesi için bir kağıt havlu koyup kapağını kapatıp, demlenmeye bırakın.

5 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 25 cm’lik yuvarlak cam fırın kabınızın tabanını ve kenarlarını bir fırça yardımıyla tereyağıyla iyice yağlayın.

Baklavalık yufkaları fırın kabınızın tabanına kenarlarının yarısı dışarıya sarkacak şekilde yerleştirin. Ardından yufkaları tereyağıyla yağlayın ve parça kalan yufkalarla kalıbın kenarına ek destek yapın. Pişen ve demlenen pilavınızı yufkanın içerisine doldurun ve yayın.

Ardından ortasına bir kat daha baklavalık yufka koyun, yağlayın ve kenar katları üzerine doğru kapatıp yağlamaya devam edin.

Yufkaların en üstünü de yağladıktan sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 35 – 40 dakika pişirin.