Taziye Ã§adÄ±rÄ± kurulan mahallede vaka sayÄ±sÄ± 75'e yÃ¼kseldi

Ä°pekyolu ilÃ§esinin Ortanca Mahallesi, 6 kiÅŸinin koronavirÃ¼s testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerineÂ 5 MayÄ±s'ta karantinaya alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri de mahallede saÄŸlÄ±k taramasÄ± ve test alma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlattÄ±.

KoronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda yasak olmasÄ±na raÄŸmen mahallede, Eraygen Ailesi tarafÄ±ndan taziye Ã§adÄ±rÄ± kuruldu. Eraygen Ailesi Ã¼yeleri ile Muhtar Mehmet Nuri YÃ¶nten hakkÄ±nda adli ve idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan da Muhtar YÃ¶nten gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Taziyeye katÄ±lanlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± GÃ¶velek, ArÄ±toprak ve KarakoÃ§ Mahalleleri'nde de karantina uygulanmaya baÅŸlandÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± taramayla dÃ¼n itibariyle 51 olan vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n bugÃ¼n 75'e yÃ¼kseldiÄŸi belirlendi.Â

TAZÄ°YE VE MEVLÄ°T GÄ°BÄ° TOPLU ETKÄ°NLÄ°KLER YASAK

Van ValiliÄŸi'nden konuyla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ortanca Mahallesi'nde taziyeye katÄ±lanlarÄ±n tespiti iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar ve saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± testler sonucu, taziye baÄŸlantÄ±lÄ± koronavirÃ¼s (Covid-19) pozitif vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 75'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirilerek ÅŸÃ¶yle denildi:

"Taziye, mevlit gibi toplu etkinlikler yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu tÃ¼r etkinlik dÃ¼zenleyenleri 155 Polis ve 156 Jandarma hatlarÄ±na bildirmeniz toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve koronavirÃ¼sle mÃ¼cadelemizde bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz etmektedir. Kritik bir dÃ¶nemden geÃ§tiÄŸimizi unutmayalÄ±m. Zorunlu olmadÄ±kÃ§a evimizden Ã§Ä±kmayalÄ±m. Zorunlu hallerde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sokakta, maske takalÄ±m ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim. Bu dÃ¶nemde evimizde de aile fertlerimizle sosyal mesafemizi koruyalÄ±m. Ä°ki gÃ¼nlÃ¼k sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± ilimizde kurallara uyalÄ±m ve gÃ¶revlilerimize yardÄ±mcÄ± olalÄ±m."Â