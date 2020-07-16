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16.07.2020 - 04:30 | | DHA / AA

TBMM'de demokrasi nöbeti! 81 ilden geldiler

TBMM bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde, 81 ilden gelen milli sporcuların katılımıyla 'demokrasi nöbeti' gerçekleştirildi. Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen ve 81 ilden milli sporcuların katılımıyla, TBMM'nin bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde demokrasi nöbeti yapıldı.

TBMMde demokrasi nöbeti 81 ilden geldiler



Saat 22.00'dan itibaren başlayan nöbette, 15 Temmuz kapsamında söyleşiler yapıldı. Ayrıca bahçeye kurulan dev ekranda, sporculara 'TRT 15 Temmuz belgeseli' izletildi.

TBMMde demokrasi nöbeti 81 ilden geldiler



Programa katılan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edildiği saatte Halisdemir ve 15 Temmuz şehitleri için kırmızı ve beyaz renkte balonlar uçurdular.

TBMMde demokrasi nöbeti 81 ilden geldiler



FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki evinin önünde protestoABD'deki Türk toplumu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin, dördüncü yıl dönümünde, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinin önünde protesto gösterisi düzenledi.
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