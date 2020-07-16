TBMM'de demokrasi nöbeti! 81 ilden geldiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen ve 81 ilden milli sporcuların katılımıyla, TBMM'nin bahçesinde bulunan 15 Temmuz anıtı önünde demokrasi nöbeti yapıldı.











Saat 22.00'dan itibaren başlayan nöbette, 15 Temmuz kapsamında söyleşiler yapıldı. Ayrıca bahçeye kurulan dev ekranda, sporculara 'TRT 15 Temmuz belgeseli' izletildi.









Programa katılan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edildiği saatte Halisdemir ve 15 Temmuz şehitleri için kırmızı ve beyaz renkte balonlar uçurdular.









