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01.04.2020 - 10:16 | | DHA

TDB'den açıklama yapıldı! Başkan corona virüsten hayatını kaybetti

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Oral (68), corona virüs nedeniyle tedavi altına alındığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

TDB'den açıklama yapıldı! Başkan corona virüsten hayatını kaybetti

Yaklaşık 1 hafta önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Muğla'nın Milas İlçesindeki 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne başvuran diş hekimi Mustafa Oral, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Burada bir süre tedavi altında kalan Oral, dün sabah saatlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakım servisine kaldırıldı. Mustafa Oral, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oral'ın İzmir'de özel muayenehanesinin bulunduğu eşinin de karantina altında olduğu öğrenilirken, virüsü bir hastasından kaptığı iddia edildi.

TDB'DEN AÇIKLAMA

Oral'ın ölümünün ardından bir açıklama yayımlayan Türk Diş Hekimleri Birliği, "TDB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Mustafa Oral'ı kaybetmiş olduğumuzu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm dişhekimliği camiası adına üzüntümüz çok büyüktür. Mesleğimize ve Birliğimize yapmış olduğu katkılardan ötürü Sayın Mustafa Oral'ı daima saygı ve sevgiyle anacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi.

İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk kameradaMecidiyeköy’de kasksız ve plakasız bir motosiklet sürücüsü çocuklarını yan sepete bindirip hiçbir tedbir almadan trafikte seyretti. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk kameralara yansırken, çocuklardan biri ise düşme tehlikesi geçirdi.
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