28.01.2021 - 12:44 |
TDK'ya göre militan ne demek? Militan anlamı nedir?
Militan ne demek sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. TDK'ya göre Militan kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından sıkça araştırma konusu olmaya devam ediyor. Fransızca Militant kelimesinden dilimize geçen Militan kelimesinin TDK'ya göre anlamını sizler için derledik. İşte TDK'ya göre Militan anlamı...
TDK'ya göre Militan ne demek sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Fransızca'da Militant anlamına gelen kelime TDK'ya göre Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse anlamına gelmektedir.
TDK'YA GÖRE MİLİTAN ANLAMI NE DEMEK?
Fransızca militant
1. isim Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse.
2. isim Bir siyasal örgütün etkin üyesi.
3. isim Mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar.
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