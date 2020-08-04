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04.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

TDV 557 bin 311 hisse kurban dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü çalışma kapsamında 74 bin 200’ü yurt içinde, 483 bin 111’i yurt dışında olmak üzere 557 bin 311 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

TDV 557 bin 311 hisse kurban dağıttı

 

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ile “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” sloganıyla yürüttükleri “2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı” kapsamında, bu sene özellikle yurt içinde ciddi artış yaşandığını belirtti. Açık, “Vakfımıza emanet edilen kurbanlar, ülkemizde 430 il ve ilçede, yurt dışında 74 ülkenin 308 bölgesinde görevli ve gönüllülerimizin nezaretinde, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle hijyenik şartlarda kesildi” ifadesini kullandı.

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