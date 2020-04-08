Tecrit Nedir? Tecrit Edilmek Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Tecrit Etmek Ne Anlama Gelir?

Günlük hayatta çok fazla kullanılamayan fakat bir olay sırasında merak edilen kelimedir. Tecrit kelimesi farklı anlamlar barındırmaktadır. Toplumda en sık kullanılan anlamı ise insanları ayrı bir yerde tutma, ayırma anlamı taşımaktadır.

Tecrit Nedir?

Tecrit bir kişinin dış dünyadan koparılması ve kişinin kendi haline bırakılması anlamına gelmektedir. İnsan ilişkilerinde kişileri bir toplumdan çıkarmak, soyutlamak, sosyal ve ekonomik olarak tek başına yalnızlığa terk edilmesi halidir.

Tecrit Edilmek Ne Demektir?

Tecrit edilmek kelime anlamı ile her şeyden ve herkesten soyutlamak ve uzaklaştırmak anlamı taşımaktadır. Felsefi terim olarak soyutlanmak anlamı taşımaktadır. Toplumda insanların birebir ilişkileri içerisinde birini o toplumdan uzaklaştırmak ve o toplumdan soyutlamak o kişiyi tecrit ettirmek anlamına gelmektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Tecrit Etmek Ne Anlama Gelmektedir?

- Ayırma, ayrı bir yerde tutma

- Soyutlama

- Yalıtım