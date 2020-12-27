TEDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - 2021 TEDAŞ Bölge Müdürlükleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?
TEDAŞ Bölge Müdürlükleri hafta sonu açık mı? Vatandaş kesinti, kopma, borç gibi problemler için Türkiye'nin elektrik dağıtım şirketi TEDAŞ'ın hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerini, kaçta ve ne zaman açıldığını merak ediyor. İşte TEDAŞ'ın çalışma mesai saatleri...
Not: Koronavirüs pandemisi dolayısıyla mesai saatlerinde değişiklikler olabilir.
İlgili şubenin saat kaça kadar açık olduğunu ve saat kaçta kapandığını öğrenmek için telefon üzerinden arayarak bilgi almanızı öneririz.
TEDAŞ Bölge Müdürlükleri çalışma saatlerini sizler için derledik. TEDAŞ Bölge Müdürlükleri'nde işi olan vatandaşlar hafta sonu da Müdürlüklerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, cumartesi pazar TEDAŞ Bölge Müdürlükleri çalışıyor mu?
TEDAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ
Haftaiçi : 08:00-17:00 Öğlen Tatili: 12.30 - 13.30
Hafta sonu mesaileri mevcut değildir.
Resmi WEB sitesi olan tedas.gov.tr adresi üzerinden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
Açılımı 'Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.' olan TEDAŞ ülkemizdeki en büyük elektrik dağıtım şirketlerinden birisidir.