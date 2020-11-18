MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tedbirler sıkılaştırıldı! Sigara ve HES denetimi yapıldı
ABONE OL
18.11.2020 - 17:10 | | DHA

Tedbirler sıkılaştırıldı! Sigara ve HES denetimi yapıldı

Tekirdağ Muratlı Kaymakamlığı Denetim Ekibi, semt pazarında denetlemelerde bulundu.

Tedbirler sıkılaştırıldı! Sigara ve HES denetimi yapıldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarında denetim yapan polis, bekçi, zabıta ve oda temsilcilerinden oluşan Kaymakamlık Denetim Ekipleri, sigara yasağı ve HES kodu denetimi gerçekleştirdi.

Korona virüs salgının önlenmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve semt pazarlarında sigara içilmesi yasaklandı. Muratlı’da barikatla çevrili alanda kurulan semt pazarında sigara yasağı, maske zorunluluğu, HES kodu ve sosyal mesafe ile ilgili uyarılarda bulunuldu.

Denetimde HES kodu ile pazarda satış yapan esnafın Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı da kontrol edildi. Maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla yaya yoğunluğunun fazla olduğu pazar yerlerinde sigara yasağıyla ilgili denetimlerde bulunuldu. Denetimlerin aralıksız olarak süreceği bildirildi.

 

Son dakika... Azeri modele sevgiliden dayak! Yaşananlar kameradaİstanbul'da yaşayan Azeri model V.N. Filistinli sevgilisi tarafından darp edildiğini öne sürdü. Suç duyurusunda bulunan Azeri model o anlara ilişkin de güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak sundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Belediye başkanının şoförü Covid-19'dan hayatını kaybetti

Belediye başkanının şoförü Covid-19'dan hayatını kaybetti

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

8 dakika sonra gökte kayboldu

8 dakika sonra gökte kayboldu

Sınavlar iptal olacak mı? Sınavlar nasıl yapılacak? Okullarda sınavlar uygulanacak mı, online mı olacak?

Sınavlar iptal olacak mı? Sınavlar nasıl yapılacak? Okullarda sınavlar uygulanacak mı, online mı olacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet