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24.04.2020 - 18:46 |

Tefekkür Ne Demek? TDK'ya Göre Tefekkür Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Tefekkür kelimesi İslam açısından ibadet konusunda önemli bir yere sahiptir. Özellikle ‘tefekkür ile bir ömür geçirmek’ sözünün cuma hutbesinde okunması ile beraber pek çok kişi bu kelimenin ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki, tefekkür ne demek? TDK'ya göre tefekkür etmek kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar.

Tefekkür Ne Demek? TDK'ya Göre Tefekkür Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Tefekkür kelimesi Arapça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş sözcüklerden biridir. Tefekkür kelimesi için Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ‘düşünme, düşünüş’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu anlamı üzerinden Türkiye'de tek başına ya da farklı cümleler eşliğinde kullanmak mümkün.

Tefekkür Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Tefekkür kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında karşımıza ‘düşünme düşünüş’ anlamları çıkmaktadır. Bu anlamları üzerinde cümle içerisinde kullanılabilir. Her ne kadar Türkçede halk dilinde çok fazla bilinmese bile yazılı basında ya da farklı kaynaklarda karşılaşmak mümkün.

Ayrıca İslam dini açısından tefekkür önemli bir anlama sahiptir. Bu doğrultuda Tefekkür kelimesinin anlamı ‘Varlıkları, duayı, kainatı, yaratıkları ve Allah’ı düşünmek; O’nun yarattığı varlıklardan ve kâinattaki mükemmellikten ders çıkarmak’ anlamı üzerinden yorumlanabilmektedir. Hem islam dini açısından hem de Türk Dil Kurumu anlamı üzerinde bu kelime kullanılabilir.

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