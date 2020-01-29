TEGV, 25. yılını kutladı

Çeyrek asra damga vuran olaylardan derlenen fotoğraf sergisiyle karşılanan konuklar, törene, kariyer sahibi olmuş TEGV çocuklarının da yer aldığı 25. Yıl Filmi’ni izleyerek başladılar. TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci’nin açılış konuşmasını yaptığı gecede, TEGV’in kurucularından Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Solakoğlu, vakfın kuruluşundan bu yana çalışmalarını anlattı.

Türkiye’ye değer kattı

Mütevelli Heyet Üyesi İnan Kıraç ise Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı Suna Kıraç’ın o günlerdeki heyecanını ve kararlılığını anlatırken, vakfın ilk yıllarında Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen şunları söyledi: “TEGV’in 25. yılı, Türkiye’nin eğitim tarihinde başlı başına bir tarihi çizgidir. TEGV’in Nakkaştepe’de yaptığımız bir toplantıda dünyaya geldiğini söyleyebiliriz. Vehbi Koç, Suna Kıraç ve Cengiz Solakoğlu ile buluştuğumuzda, eğitim profesörü olmama ve fikri ortaya atanlardan biri olmama rağmen Suna Kıraç karşısında adeta bir doktora sınavı verdim. Eğitim konusunda oldukça bilgi sahibi ama bir o kadar dertli durumdaydı. Ancak ülkesini çok seven biriydi ve imkânlarını bu memleketin çocukları için kullanmaya kararlıydı. O gün geldiğinde ve TEGV kurulduğunda kendisini ‘Türk Çocukların Eğitim Annesi’ olarak ilan etmiştim. Kendisinin önderliğinde kurduğumuz TEGV, bugün 25 yaşında.”

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise TEGV’in çocuklara ve Türkiye’ye kattığı değerleri anlattı, yıl boyunca kutlanacak 25. yıl etkinliklerini paylaştı. Törende TEGV çocuk korosu da sahne aldı.

3 milyon çocuğa dokundu

TEGV, uyguladığı özgün eğitim modeliyle ilköğretim çağındaki çocukların yeteneklerini özgürce keşfetmelerini sağlarken, onları 21. yüzyıl öğrenme becerileriyle tanıştırmayı amaçlıyor. Her yıl yüz binlerce çocuğu Matematik, Fen, Sanat, Okuma, Bilişim ve İngilizce ile buluşturan TEGV’de çocuklar, kendilerini daha iyi ifade etmeyi, dostluklar kurmayı öğreniyor; nitelikli ve donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanıyorlar. Vakıf, 9 bin 200 eğitim gönüllüsüyle bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğun eğitimine katkı sağladı.