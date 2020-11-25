‘Tehdit edildiğini hıçkırıklarla anlattı’

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018 tarihinde gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin 2’si azmettirici 26 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki Hatice Cengiz ve avukatları katıldı. Sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme başkanı Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 şüpheli hakkında açılan 2. dava dosyasının görülmekte olan ana dava dosyası ile birleştirildiğini belirtti. Söz alan müşteki Hatice Cengiz şikayetinin devam ettiğini belirtti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mısır eski Cumhurbaşkanı adayı eski politikacı ve gazeteci Dr. Ayman Nour, ifadesinde Cemal Kaşıkçı’yı 30 yıldır tanıdığını ve ölümüne kadar arkadaşlıklarının devam ettiğini söyledi. Nour, şöyle devam etti: “2016 sonrası Cemal bana Kahtani ailesi tarafından tehdit edildiğini söyledi. Kahtani ailesi Suudi Kraliyet ailesine yakındır. Cemal 2016 yılında Muhammed Bin Selman ile görüştü. Görüşme bittikten sonra Cemal tam çıkarken onu geri çağırıp sen sürekli Türkiye’ye gidiyorsun ve Ayman Nour ile neden görüşüyorsun diye sormuş. Cemal bu soruya cevap vermediğini ancak çok şaşırdığını söyledi bana.”

‘Öldürüleceğimizi söylediler’

Mahkeme başkanının 2017 yılında Cemal Kaşıkçı’nın bir TV’de yaptığı konuşmayı sorması üzerine Nour, şunları söyledi: “Cemal Amerika’dayken gece çok geç bir saatte beni aradı. Skype üzerinden bağlanmak istedi. Çok sert açıklama yaptı. Bu sert açıklamaları beni şaşırttı. 1 hafta sonra Cemal İstanbul’a geldi görüştük. Röportaj vereceğini söyledi benim kanalıma. Ancak Skype üzerinden yapılan röportajın silinmesini ve sosyal medyada yayınlanmamasını istedi. Ben ‘neden’ diye sordum. Kahtani kendisini aramış çok sert bir şekilde tehdit etmiş. Onun çocukları olduğunu ve tanıdığını söylemiş. Cemal o esnada hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Normalde çok sakin bir insandı. Çok tehdit edildiğini söyledi. MBC Suudi kanalı ancak program sunucuları Mısırlıydı. Televizyonda Cemal Kaşıkçı ve benim öldürüleceğimizi söylediler. Ben bu televizyon konuşmasının CD’sini alıp savcılığa verdim.” Mahkeme duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 4 Mart tarihine erteledi.

Bin Selman’ın sır katibi Kahtani?

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın “sır katibi” olarak nitelendirilen Suud el-Kahtani, Suudi Arabistan’da “kara listede” yer alan muhalif ve gazetecilere gözdağı vermesiyle biliniyordu. Cemal Kaşıkçı, kendisiyle görüşen ve Suudi Arabistan’a dönmesini isteyen Kraliyet ailesinin danışmanlarından Kahtani hakkında “eşkıya” ifadesini kullanmıştı. Öldürülmeden önce Skype üzerinden görüştüğü Kaşıkçı ile tartışan Kahtani’nin konsolosluktaki gruba, “Bu köpeğin başını bana getirin” dediği öne sürülmüştü. Kahtani’nin İstanbul’a gelen infaz ekibinin başındaki kişiyle görüşerek Kaşıkçı hakkında bilgiler verdiği de ifade edilmişti. ABD tarafından Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanan 17 Suudi yetkili arasında yer alan, Kral Selman bin Abdulaziz tarafından görevinden alınan Suud el-Kahtani, Suudi Arabistan’da yapılan yargılamada herhangi bir ceza almadı.