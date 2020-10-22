Tehdit mesajları ortaya çıktı! "Son konuşma olacak..."

İstanbul'da platonik aşk cinayetine kurban giden 21 yaşındaki Hazal Tektaş'a gelen tehdit mesajları ortaya çıktı.

Hazal, sosyal medyada farklı farklı hesaplardan tehdit edildi. Hazal Tektaş'ın bu mesajlara cevap vermeden engellediği yakın çevresine de çok rahatsız olduğunu söylediği ifade edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Hazal'ın yakın çevresi bu mesajların Mehmet Ali Atış tarafından atıldığını belirtiyor. Mesajlardan birinde mutlaka konuşmaları gerektiği o konuşmanın son konuşma olacağı belirtiliyor.

İşte 21 yaşında hayatını kaybeden Hazal Tektaş'a atılan tehdit mesajlarından bazıları...

"SON KONUŞMA OLACAK!"

- "Zeydan'ı hastaneye kaldırdıklarında sen hastanedeydin biliyorum yanına gelmedim. Beni zorlama daha fazla. Kafayı sıyıracağım, kendine acı bana değil. Hergün sizin oradayım, konuşacağız diyorum ya son konuşma olacak sen bilirsin ama konuşacağız o kesin. Yunanistan'a gideceğim virüs bitince konuşmalıyız."

"BABANI MI ARAMAMI İSTİYORSUN?"

- "Anneni aradım babanı mı aramamı istiyorsun? Zelallerdesin biliyorum ama beni daha fazla delirtme. Pişman olursun hiç kimsenin yüzüne bakamazsın şansını zorlama daha fazla."

- "Hazal olan sana olur insan gibi konuşalım giderim ondan sonra bir ömür görmezsin yüzümü. Hayatını bitirme insan gibi konuşalım olmadı bir daha dönmem hayatından çıkarım."

- Zeydan'ı hastaneye kaldırmışlar sen de oradaydın hastaneye gelecektim gelmedim, ailene açıklama yapamazdın. Yunanistan'a gideceğim konuşursak, son kez konuşalım istemezsen bir daha aramam son kez konuşalım. Ayın dokuzundan sonra nasıl istersen öyle yaparız."

"SENİ UNUTAMIYORUM, BENİM OLACAKSIN"

21 yaşında platonik aşığı tarafından öldürülen Hazal Tektaş'ın yaşadıklarını yakın arkadaşı O. anlattı. Katil Akış'ın Hazal'a sürekli 'Seni unutamıyorum, benim olacaksın' dediği Hazal'ın a karşılığında 'Ben seni sevmiyorum, peşimi bırak' diyerek tepkiler verdiği ortaya çıktı.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Olay Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (18) ile Hazal Tektaş (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında tartışma çıktı. İddiaya göre, ikili arasındaki tartışmada Hazal T. bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Genç kadın yolun karşısına geçtiği esnada peşinden gelen Mehmet A. belinden çıkardığı tabanca ile Hazal Tektaş'a ateş açtı.