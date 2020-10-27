Tehlikeli yolculuk pes dedirtti!

Bursa- Karacabey yolunda, 78 BM 023 plakalı otomobilin ön yolcu koltuğundaki camından çıkan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, önce bir süre burada oturarak seyahat etti. Ardından sağ elini sonra sağ ayağını boşluğa bırakan kişi, farklı hareketler yaparak, trafiktekileri korkuttu.

Çevredeki sürücülerin tepkilerine aldırış etmeyip, el hareketleriyle cevap veren kişinin trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada da büyük tepki toplayan görüntülerde, camdan sarkan kişinin umursamaz tavırları dikkat çekti.