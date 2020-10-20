Ä°lk ve sonbahar aylarÄ±nda etkili olan yaÄŸmurlarla birlikte debisi yÃ¼kselip rafting tutkunlarÄ±na inanÄ±lmaz maceralar yaÅŸatan ve aynÄ± zamanda da sulama suyu ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layÄ±p, bÃ¶lgenin adeta can damarÄ± olan Zap Suyu, bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n kÄ±ÅŸlÄ±k yakacak sorununa bile Ã§Ã¶zÃ¼m olabiliyor.

Hakkari ve civar kÃ¶ylerde yaÅŸayan bazÄ± vatandaÅŸlar merkeze yaklaÅŸÄ±k 15 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Aslankaya bÃ¶lgesine gelip, tehlikeleri gÃ¶ze alarak, Zap Suyu'nun kÄ±yÄ±larÄ±ndaki ya da su iÃ§erisindeki bÃ¼yÃ¼k kayalara takÄ±lan odun parÃ§alarÄ±nÄ± topluyorlar.Â



Tehlikelere adeta meydana okuyarak Zap Suyu'na giren vatandaÅŸlar, halatlara baÄŸladÄ±klarÄ± aÄŸaÃ§ ve odun parÃ§alarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k zorluklarla kÄ±yÄ±ya Ã§ekiyorlar. Sudan Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± odunlarÄ± bir sÃ¼re gÃ¼neÅŸte kurutan vatandaÅŸlar daha sonra da bu odunlarÄ± yakacak olarak kullanÄ±yorlar.

Her yÄ±l bu mevsimde Zap Suyu'da odun topladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Åžahan Ã‡elik, "Biz bu zorluklara katlanÄ±yoruz. Hakkari'de her sene Ã§etin bir kÄ±ÅŸ geÃ§iyor. YÄ±lÄ±n 6 ayÄ± sobalarÄ±mÄ±zÄ± yakÄ±yoruz. Bundan dolayÄ± da ÅŸimdiden hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±p, kÄ±ÅŸlÄ±k yakacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± topluyoruz. Bu iÅŸi de tanÄ±dÄ±klarÄ±mÄ±z ve komÅŸularÄ±mÄ±zla birlikte imece usulÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi.Â

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