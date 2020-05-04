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04.05.2020 - 22:47 |

Tehlikeyle Flört filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Tehlikeyle Flört ne zaman, nerede çekildi?

Merakla beklenen Tehlikeyle Flört filmi bu akşam FOX TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki heyecanla araştırılan Tehlikeyle Flört filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Tehlikeyle Flört filminin çekildiği yer ve zaman ile ilgili ayrıntılar...

Tehlikeyle Flört filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Tehlikeyle Flört ne zaman, nerede çekildi?

TEHLİKEYLE FLÖRT KONUSU

Rock aşığı, yaşları hafif geçkin, naif üç kafadardan oluşan Flört müzik grubu, kenar mahallelerin düğün salonlarında rica minnet sahne alıp güç belâ karınlarını doyurmaya çalışır. Ancak yaptıkları müzikten taviz vermedikleri için artık oralarda da dikiş tutturmaları zorlaşır. Çıktıkları son düğünde Ozan, gelinle ‘flört’ etmeye başlayınca kızılca kıyamet kopar. Tekme tokat salondan atılırlar. Yıllardır tüm çabalarına rağmen hiç bir yapımcıyı, albümlerini yapmaya ikna edememişlerdir. Sonunda bıçak kemiğe dayanır, tehlikeyle flört etmeyi göze alırlar.

TEHLİKEYLE FLÖRT OYUNCULARI

Ozan Kotra

Çağatay Kehribar

Fuat Güner

Başak Daşman

Mete Horozoğlu

Ezel Akay

Sema Şimşek

Tuğrul Tülek

Cihat Tamer

Ayta Sözeri

Güzin Usta

Mahmut Gökgöz

Hakan Çağlar

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