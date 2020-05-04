Tehlikeyle Flört filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Tehlikeyle Flört ne zaman, nerede çekildi?
Merakla beklenen Tehlikeyle Flört filmi bu akşam FOX TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki heyecanla araştırılan Tehlikeyle Flört filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Tehlikeyle Flört filminin çekildiği yer ve zaman ile ilgili ayrıntılar...
TEHLİKEYLE FLÖRT KONUSU
Rock aşığı, yaşları hafif geçkin, naif üç kafadardan oluşan Flört müzik grubu, kenar mahallelerin düğün salonlarında rica minnet sahne alıp güç belâ karınlarını doyurmaya çalışır. Ancak yaptıkları müzikten taviz vermedikleri için artık oralarda da dikiş tutturmaları zorlaşır. Çıktıkları son düğünde Ozan, gelinle ‘flört’ etmeye başlayınca kızılca kıyamet kopar. Tekme tokat salondan atılırlar. Yıllardır tüm çabalarına rağmen hiç bir yapımcıyı, albümlerini yapmaya ikna edememişlerdir. Sonunda bıçak kemiğe dayanır, tehlikeyle flört etmeyi göze alırlar.
TEHLİKEYLE FLÖRT OYUNCULARI
Ozan Kotra
Çağatay Kehribar
Fuat Güner
Başak Daşman
Mete Horozoğlu
Ezel Akay
Sema Şimşek
Tuğrul Tülek
Cihat Tamer
Ayta Sözeri
Güzin Usta
Mahmut Gökgöz
Hakan Çağlar