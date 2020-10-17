17.10.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
Tek-Art Holding’e saldırı! 6 saldırgan yakalandı
Yönetim kurulu başkanlığını spordan sorumlu eski bakan ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın yaptığı Tek-Art Holding’in Küçükçekmece’deki binasına 20 Eylül ve 4 Ekim tarihlerinde düzenlenen saldırıların ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganların izine ulaştı.
FERİT ZENGİN İstanbul
Kimlikleri tespit edilen saldırganların U.E. isimli sabıkalı bir suç örgütü elebaşı tarafından yönlendirildiği belirlendi. U.E. ve 5 şühheli, salı günü gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Saldırganların polis ifadelerinde “Para isteyince herkese olduğu kadar bize cömert olmayınca biz de saldırdık” dedikleri öğrenildi. Polis saldırının, eski bir kabadayının torununun azmettirmesiyle gerçekleştirilmiş olabilceği ihtimali üzerinde durarak çalışmalarını devam ettiriyor.