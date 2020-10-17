Tek-Art Holding’e saldırı! 6 saldırgan yakalandı

Kimlikleri tespit edilen saldırganların U.E. isimli sabıkalı bir suç örgütü elebaşı tarafından yönlendirildiği belirlendi. U.E. ve 5 şühheli, salı günü gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Saldırganların polis ifadelerinde “Para isteyince herkese olduğu kadar bize cömert olmayınca biz de saldırdık” dedikleri öğrenildi. Polis saldırının, eski bir kabadayının torununun azmettirmesiyle gerçekleştirilmiş olabilceği ihtimali üzerinde durarak çalışmalarını devam ettiriyor.