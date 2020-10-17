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17.10.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Tek-Art Holding’e saldırı! 6 saldırgan yakalandı

Yönetim kurulu başkanlığını spordan sorumlu eski bakan ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın yaptığı Tek-Art Holding’in Küçükçekmece’deki binasına 20 Eylül ve 4 Ekim tarihlerinde düzenlenen saldırıların ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganların izine ulaştı.

Tek-Art Holding’e saldırı! 6 saldırgan yakalandı
FERİT ZENGİN İstanbul

Kimlikleri tespit edilen saldırganların U.E. isimli sabıkalı bir suç örgütü elebaşı tarafından yönlendirildiği belirlendi. U.E. ve 5 şühheli, salı günü gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Saldırganların polis ifadelerinde “Para isteyince herkese olduğu kadar bize cömert olmayınca biz de saldırdık” dedikleri öğrenildi. Polis saldırının, eski bir kabadayının torununun azmettirmesiyle gerçekleştirilmiş olabilceği ihtimali üzerinde durarak çalışmalarını devam ettiriyor. 

İstanbul'da çirkin saldırı! Kapıyı tutarak kendilerini korudularGaziosmanpaşa'da Aile Sağlığı Merkezi'ne iğne olmaya gelen kişiler, hemşireyle tartıştıktan sonra sağlık merkezine saldırdı. Saldırı anı sağlık merkezinin kameralarına yansıdı.
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