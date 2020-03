Tek kurtuluş test yapmak

Koronavirüsün tespitinde tek kurtuluşun yapılacak testler olduğunu belirten uzmanlar, “Test ettiğiniz hastaları tespit edip izole edebilme şansınız var. Kesin teşhis ancak bu testlerle konulur, yani nihai noktaya bu testlerle varılır. En çok test yapan ülke ölüm oranlarını azaltır ve salgını kontrol etmeyi başarır” diyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yüzünden ölümler her geçen gün artıyor. Koronavirüsün tespiti için de her gün binlerce test yapılıyor. Salgınla mücadele için 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitlerinin bir kısmı önceki gün Çin’den Türkiye’ye ulaştı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen hızlı tanı kitlerinin kalan kısımları ise parça parça Türkiye’ye getirilecek. Bu arada vatandaşlar yeterli sayıda koronavirüs testi yapılmadığını iddia ederken, uzmanlar ise yapılan her testle salgının önüne biraz daha geçilebileceğine işaret ediyor. Milliyet’e konuşan uzmanlar, testlerin önemiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

‘Kesin teşhis testle konuluyor’

Prof. Dr. Recep Öztürk (Bilim Kurulu Üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi) “Türkiye moleküler test kullanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün uygun gördüğü PCR dediğimiz yöntem. Bakanlığın belirlediği ve yetki verdiği laboratuvarları var. Bunların çoğu kendi laboratuvarı. Baştan beri ihtiyaç arttıkça laboratuvarların sayısı da arttı. Yapılan testlerde de kesin teşhis buralarda konuluyor. Yani nihai nokta bu testle ortaya çıkıyor. O yüzden test çok önemli.”

‘Yayılmayı yüzde 75 azaltırsınız’

Prof. Dr. Esin Şenol (Gazi Üniversitesi Hastanesi): “Test ettiğiniz hastaları tespit edip ayırma şansınız oluyor. Bir vakayı ayırdığınızda o vakanın yayabileceği kişi sayısını yüzde 75 azaltıyorsunuz. Çin’den gelen testler, hızla çok kişiyi taramamıza yarayacak. Enfekte olan ve izole olması aciliyet gösteren kişi, normalde 3-4 günde etrafındaki 3 ila 5 kişiye virüsü bulaştırıyor. Enfekte olanı ayırdığınız zaman bu oran düşer, salgın eğrisi aşağıya iner. ”

‘Test sayısı şu an çok az’

Prof. Dr. Önder Ergönül (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi): “Dünyanın uyguladığı testi uyguluyoruz. Çin’den getirilen erken tanı kitleriyle daha çok insana tanı konacak. Ancak şu an ülkemizde tanı konulan bin 300 kişi var. Belki 10 bin kişi daha var enfekte olan. Ama bunu bilemiyoruz. Tanı olacak ki söyleyebilelim. Test sayısı da şu an ülkemizde çok az. Test yapılması çok önemli.”