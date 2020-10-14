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14.10.2020 - 11:51 | | DHA

Tekel bayisine polis baskını! 811 litre etil alkol ele geçirdi

İstanbul Tuzla’da bir tekel bayisine düzenlenen polis baskınında farklı markalarda ve 1 litrelik şişeler içerisinde toplam 811 litre etil alkol ele geçirildi.

Tekel bayisine polis baskını! 811 litre etil alkol ele geçirdi

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri bir tekel bayisine yasadışı etil alkol satışı yapıldığı bilgisini aldı. Polis ekipleri dün akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde bulunan tekel bayiine baskın düzenledi. İş yerinden yapılan inceleme ve aramalarda farklı markalara ait, bandrolsüz bir litrelik şişeler içerisinde toplam 811 litre yasadışı etil alkol ele geçirdi.

İş yeri sahibi Mehmet Ö. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

 

 

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